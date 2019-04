Seit gestern darf offiziell wieder gegen Wirecard "gewettet" werden. Nachdem die Finanzaufsicht vor knapp zwei Monaten ein Verbot ausgesprochen hatte, neue Netto-Leerverkaufspositionen in Wirecard-Aktien aufzubauen oder bestehende Netto-Leerverkaufspositionen zu erhöhen, lief dieses Verbot in der Nacht auf vergangenen Freitag aus. Somit ist heute der erste Börsenhandelstag, an dem Anleger die Wirecard-Aktie offiziell "leerverkaufen" dürften. Einige Anleger haben. ...

