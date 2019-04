Tagesgewinner war am Dienstag FE Ltd mit 40,00% auf 0,01 (1054% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 55,56%) vor Phoenix Solar mit 20,00% auf 0,03 (1444% Vol.; 1W 17,39%) und Thomas Cook Group mit 18,33% auf 28,99 (363% Vol.; 1W 15,82%). Die Tagesverlierer: Air Berlin mit -10,64% auf 0,01 (260% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,11%), Gerry Weber mit -10,06% auf 0,42 (32% Vol.; 1W -12,13%), Swiss Re mit -4,68% auf 98,04 (254% Vol.; 1W -3,98%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (45418,76 Mio.), BP Plc (41235,16) und GlaxoSmithKline (30294,15). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Phoenix Solar (1444%), FE Ltd (1054%) und Twitter (691%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist FE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...