ON Semiconductor Corporation und Globalfoundries haben vereinbart, dass ON Semiconductor die 300 mm-Fabrik in East Fishkill, New York, übernehmen wird.

Der Gesamtpreis für die Übernahme beträgt 430 Millionen US-Dollar, von denen 100 Millionen US-Dollar bei Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung gezahlt wurden. 330 Millionen US-Dollar sollen Ende 2022 fließen. Dann wird ON Semiconductor die volle operative Kontrolle über die Fabrik ...

