Kaufen und verkaufen - das war zuletzt das Motto bei Mutares. So hatte das Unternehmen zum einen nach den Osterfeiertagen mitgeteilt, ein bindendes Angebot für eine Tochter der ArcelorMittal-Gruppe abgegeben zu haben. Am Mittwoch dann eine weitere Neuigkeit von Mutares: Die indirekt gehaltene Beteiligung an einem indischen Joint Venture soll verkauft werden. Und zwar geht es demnach um eine Beteiligung in Höhe von 49% an der "Thermax SPX Energy Technologies Limited", die ihren Sitz im indischen ... (Peter Niedermeyer)

