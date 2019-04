Die neue Sortieranlage für Leichtverpackungen der Alba Recycling GmbH in Marl dürfte wohl für längere Zeit ausfallen. Ein Brand in der Anlage im Chemiepark Marl hat in der Nacht zum Mittwoch nach ersten Angaben einen hohen Schaden verursacht. Erst in den frühen Morgenstunden konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache sei noch nicht bekannt, hieß es. "Etwa 200 Feuerwehrleute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...