Nach der Ankündigung, dass Heike Arbter, derzeit Leiterin Strukturierte Produkte, mit 1. Mai 2019 in den Vorstand der Raiffeisen Centrobank AG (RCB) einzieht, wird auch der von ihr zukünftig verantwortete Marktbereich auf neue Beine gestellt. Philipp Arnold und Roman Bauer werden zukünftig gemeinsam den Geschäftsbereich Strukturierte Produkte führen. Aber auch das Geschäft mit Aktien wird breiter aufgestellt und zukünftig in zwei Bereiche aufgeteilt. So wie bisher wird Klaus della Torre für alle Aktivitäten rund um Sales & Sales Trading verantwortlich sein, während Ozgur Guyuldar die Leitung des neuen Geschäftsbereichs Equity Capital Markets (ECM) übernimmt."Ausgewiesene Expertise, langjährige Erfahrungen und ...

