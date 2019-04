Das traditionelle, zentralisierte Modell der Gesundheitsversorgung hat sich nicht allzu sehr verändert: Wenn jemand krank wird, geht er zum Arzt, kehrt nach Hause zurück, um sich zu erholen, und wiederholt den Zyklus, wenn die Symptome zurückkehren. Angesichts der explodierenden Gesundheitskosten und anderer Faktoren wie wachsender und alternder Bevölkerung erscheint dieses Modell nicht nachhaltig. Laut dem Bericht "2019 Global Health Care Outlook" der Analysten von Deloitte werden die Ausgaben für das weltweite Gesundheitswesen bis 2022 voraussichtlich über 10 Billionen US-Dollar betragen. Neue Technologien, insbesondere Gesundheits-Wearables, sind darauf ausgelegt, die Versorgung zu verbessern und die Kosten zu senken.

Laut dem Marktforschungsunternehmen Tractica wird der weltweite Absatz von Gesundheits-Wearables bis 2021 auf fast 98 Millionen Stück jährlich ansteigen. Ob Pflaster, Armbänder, Uhren oder sogar Schmuck - Geräte, die Vitalparameter kontinuierlich überwachen, können Patienten mit Warnungen unterstützen und ihnen dadurch helfen, chronische Krankheiten besser zu bewältigen oder bisher unentdeckte Erkrankungen zu erkennen.

Für Menschen mit eingeschränktem Zugang zur Gesundheitsversorgung, wie etwa in ländlichen Gebieten, kann ein Wearable in Verbindung mit einem Telemedizinsystem Ärzten bei der Fernüberwachung und -versorgung helfen. Durch die mögliche Verbesserung der Behandlungsergebnisse können diese Technologien ein gesünderes Leben ermöglichen und die Gesundheitskosten senken. Der Deloitte-Bericht stellt fest: "Digitale Technologien unterstützen die Bemühungen der Gesundheitssysteme beim Übergang zu neuen Modellen der patientenorientierten Versorgung und zu Ansätzen der ‚intelligenten Gesundheit'. Damit sollen Innovationen vorangetrieben, der Zugang erleichtert, die Qualität verbessert und Kosten gesenkt werden. Digitale Lösungen haben auch das Potenzial, eine bessere Nutzung von Gesundheitsdaten in Forschung und Innovation zu ermöglichen mit dem Ziel, eine personalisierte Gesundheitsversorgung und bessere Gesundheitsmaßnahmen zu unterstützen sowie Gesundheits- und Wellnessdienste zu verbessern."

Wo werden Wearables Wellen schlagen?

Ein Beispiel für einen Anwendungsfall, bei dem ein Wearable einen großen Einfluss ausüben kann, ist Vorhofflimmern oder AFib (englisch von atrial fibrillation). AFib ist ein unregelmäßiger Herzschlag, der zu Blutgerinnseln, Schlaganfall, Herzinsuffizienz und anderen herz-bezogenen Komplikationen führen kann. Eine der jüngsten Studien über das Krankheitsbild schätzt, dass 2010 weltweit 33,5 Millionen Menschen AFib hatten. Allerdings zeigen viele Betroffene keine Symptome, sodass ein Screening entscheidend ist, damit diese Personen die notwendigen Informationen und Behandlungen erhalten. Die Art und Weise, wie das Screening durchgeführt wird, ist von großer Bedeutung. Ein einmal im Jahr durchgeführtes Screening während einer alljährlichen Untersuchung kann möglicherweise keine Unregelmäßigkeiten aufdecken, da die erkennbaren Anzeichen unter Umständen nur sporadisch auftreten. Eine kontinuierliche Überwachung bietet einen besseren Ausgangspunkt.

In einer Studie an mehr als 5200 Menschen in den USA mit Risikofaktoren für AFib trug ein Drittel ein Überwachungspflaster, um Elektrokardiogramm-Daten ...

