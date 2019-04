Überraschend deutlich ist der Ifo-Index gefallen. Er zeigt: Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft ist im April viel schlechter als erwartet. Ökonomen hatten sogar mit einem Anstieg gerechnet.

Das Barometer für das Geschäftsklima fiel auf 99,2 Punkte von 99,7 Zählern, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9000 Managern mitteilte. Ökonomen hatten dagegen mit einem Anstieg auf 99,9 Punkte gerechnet, nachdem es im März das erste Plus nach zuvor sechs Rückgängen in Folge gegeben hatte. "Die deutsche Wirtschaft verliert weiter an Kraft", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Die Führungskräfte beurteilten ...

