Nach der Abspaltung der Augenheilsparte Alcon will sich Novartis auf Arzneimittel fokussieren. Ein Medikament ist derzeit besonders gefragt.

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hebt angesichts der anziehenden Nachfrage nach neuen Medikamenten seine Gewinnprognose an. Für 2019 erwartet das Unternehmen nun einen Anstieg des operativen Kernergebnisses um einen hohen einstelligen Prozentsatz.

Zuvor war Novartis von einem Plus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Für Rückenwind sorgte vor allem das Wachstum bei dem Mittel Cosentyx gegen Schuppenflechte - nun die umsatzstärkste Arznei des Konzerns - sowie beim Herzmedikament Entresto.

Die Umsatzprognose bekräftigte der Konzern am Mittwoch und rechnet weiterhin mit einem Plus um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag. Die Vorgaben gelten unter Ausschluss von Wechselkurseffekten. An der Börse kam das gut an: Die Novartis-Aktie legte 2,4 Prozent zu.

