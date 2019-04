Nissan rechnet mit dem niedrigsten Betriebsgewinn seit fast einem Jahrzehnt. Vor allem Fahrzeuggarantien in den USA drücken auf das Ergebnis.

Der Autobauer Nissan schraubt seine Gewinnziele angesichts schlecht laufender Geschäfte in den USA herunter. Der mit Renault verbundene japanische Konzern stellte am Mittwoch für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr einen zum Vorjahr um 45 Prozent niedrigeren Betriebsgewinn von umgerechnet rund 2,5 Milliarden Euro in Aussicht, der niedrigste Wert seit fast einem Jahrzehnt.

Zuletzt hatte Nissan noch einen operativen Gewinn von umgerechnet knapp 3,6 Milliarden Euro erwartet. Als Grund für die zweite Prognosekorrektur binnen zwei Monaten gab der Autobauer erhöhte Ausgaben für Fahrzeuggarantien in den Vereinigten Staaten an, dem größten Markt der Japaner.

Nissan führte auch die Verhaftung von ...

