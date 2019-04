Der ATX ist aktuell bei ca. 3300 Punkten und 20 Prozent year-to-date Plus. In dieser gabb-Ausgabe habe ich ein wenig zurechtgerückt, wie gut das eigentlich wirklich ist, wenn man die Dividenden einbezieht. Siehe dann später im Vergleich mit dem SMI, der heute All-time-High hat. Morgen gibt es einen Blick auf unsere wikifolios, zB auf das comebackende Sorgenkind aus Oberösterreich, ein Neues für den Golfbereich, das Runplugged-Läuferding und ein wiki, das ähnlich wie der später initiierte Own Austria Fonds auf den Standort setzt, aber nicht auf Produkte, sondern auf Arbeitgeber. Hier die Tops/Flops von heute: AT&S 1.98% Marinomed Biotech -1.99% S Immo 1.53% Amag -1.83% RBI 1.43% Lenzing -1.54% (Der Input von Christian Drastil für den ...

