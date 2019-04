Um seine Abhängigkeit vom Geschäft mit Speicherchips zu verringern, plant Samsung Milliarden-Investitionen in die Entwicklung von Chips für selbstfahrende Autos und künstliche Intelligenz zu investieren.

Samsung will seine Abhängigkeit vom schwankungsanfälligen Geschäft mit Speicherchips verringern und plant daher in den kommenden Jahren Milliarden-Investitionen in andere Halbleiter. Der südkoreanische Technologieriese kündigte an, bis 2030 rund 116 Milliarden Dollar etwa in die Entwicklung von Chips für selbstfahrende Autos und künstliche Intelligenz zu investieren. Im Zuge dessen würden 15.000 neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...