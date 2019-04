Am Tag vor der Zinsentscheidung der türkischen Notenbank steigt die Nervosität der Anleger. Die Lira sinkt auf ein Sechs-Monats-Tief.

Der Türkei drohen neue Probleme durch den Plan der USA, den Import von Öl aus Iran unter Sanktionen zu stellen: Ein Ölembargo könnte die Wirtschaft des Landes in einen Abwärtsstrudel mit unbekanntem Ausgang reißen.

Die türkische Wirtschaft steckt in einer Rezession, die Inflation ist auf knapp unter 20 Prozent pro Jahr angestiegen und wird Prognosen zufolge in den nächsten zwei Jahren nicht unter 14 Prozent sinken. Gleichzeitig verliert die Lira wieder kontinuierlich an Wert.

In dieser Gemengelage muss die Türkische Zentralbank am Donnerstag entscheiden, ob sie die Leitzinsen von derzeit 24 Prozent korrigiert. Die Diskussion um ein Ölembargo kommt zur Unzeit - vor allem für die Wirtschaft des Landes.

"Die türkische Lira wird zum Spielball der politischen Beziehungen zwischen den USA und der Türkei", sagte Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Brokerhaus DailyFX. "Präsident Erdogan goss gestern weiteres Öl ins Feuer, indem er unmissverständlich klarmachte, dass die Türkei in Sachen iranische Ölimporte nicht den USA gehorchen werde."

Vor rund einem Jahr hatte US-Präsident Donald Trump bereits den Import von Öl aus Iran sanktioniert, allerdings Ausnahmeregelungen geschaffen. So durften Länder, die besonders stark von iranischem Öl abhängig gewesen waren, weiter iranisches Öl kaufen - darunter China, Indien und die Türkei. Doch dieser "Oil Waiver" läuft im Mai aus, US-Außenminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...