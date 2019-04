Mit Bonita, Miller & Monroe und Gerry Weber sind gleich drei Modeketten unter Druck, die vor allem ältere Kundinnen ankleiden wollen. Warum läuft den Filialisten die Ü45-Klientel weg?

"Unsere Mode war zu bieder und altbacken", macht Gerry-Weber-Chef Johannes Ehling keinen Hehl aus den Versäumnissen der Vergangenheit. Nicht nur die Kundinnen seien gealtert, sondern auch die Marke. Eine Erkenntnis, die spät kommt. Vielleicht zu spät. Im Januar musste Gerry Weber einen Insolvenzantrag stellen, Anfang April bewilligte das Amtsgericht Bielefeld die Sanierung in Eigenverantwortung.

Gerry Weber ist es bisher nicht gelungen, sich in einer jüngeren Zielgruppe zu verankern - trotz erheblicher Bemühungen. Mit der Linie Greatful hatte das Unternehmen aus Halle eigens eine junge E-Commerce-Kollektion ins Rennen geschickt. Nach wenigen Monaten wurde sie wegen Erfolglosigkeit wieder eingestellt. Auch mit der ebenfalls neuen Marke Talkabout wollte Gerry Weber jüngere Kundinnen anziehen. "Life is what happens every day", warb die Marke, die über rund 170 ausgewählte Einzelhandels-Partner an die Frau gebracht werden sollte. Auch sie wurde nach nur zwei Jahren wieder eingestampft.

Nachdem alle Verjüngungskuren gescheitert waren, soll nun die Stammmarke aufgefrischt werden. Gerry-Weber-Chef Ehling ist klar, dass sich die Marke wandeln muss. Nur wie? Die Kollektionen sollen künftig schlichter, ohne viele Schnörkel und nicht zu überladen daher kommen: Das jedenfalls hätten sich die Kundinnen ab 50 Jahren von Gerry Weber gewünscht, teilte Ehling vor wenigen Wochen bei der Düsseldorfer Ordermesse CPD unter Berufung auf eine Umfrage unter mehr als 25.000 Frauen mit. Zudem soll deutlich weniger Ware ausgeliefert werden. "Da haben wir in der Vergangenheit aus Angst, einmal nicht lieferfähig zu sein, stark übertrieben", gibt Ehling zu. Mit fatalen Folgen: Die Läden wurden mit Klamotten vollgestopft, die sich nicht verkauften und dann nur noch mittels deutlicher Preisreduzierungen losgeschlagen werden konnten. Künftig sollen die Kollektionen zu einem Zeitpunkt in die Läden kommen, zu dem sie die Kundin auch sofort tragen kann. Also Herbstware nicht schon im Juli, sondern erst im September.

"Grundsätzlich wird nicht mehr nach Alter geshoppt", ...

