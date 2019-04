Präsident Putin hat veranlasst, dass Bewohner der Ostukraine leichter die russische Staatsangehörigkeit erhalten sollen. Die Ukraine fürchtet eine Eskalation.

Die Menschen in den von den Separatisten kontrollierten Gebieten in der Ostukraine sollen einfacher russische Pässe erhalten. Ein entsprechendes Dekret unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin, wie der Kreml am Mittwoch in Moskau mitteilte. Damit baut Russland seinen Einfluss in den Gebieten weiter aus.

Demnach können Einwohner mit ständigem Wohnsitz in "einzelnen Kreisen" der Gebiete von Donezk und Luhansk in einem "vereinfachten Verfahren" russische Staatsbürger werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...