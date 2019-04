Isra Vision baut Augen für Roboter. Vorstandschef Enis Ersü formte aus der Firma einen Börsenkonzern. Das Unternehmen ist schuldenfrei - Grund genug für die WirtschaftsWoche, Ersü zum EntscheidungsMacher zu nominieren.

Welche Manager handeln richtungsweisend? Dieser Frage widmen sich die WirtschaftsWoche und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in der Serie EntscheidungsMacher. Die Redaktion nominiert Kandidaten, eine Jury wählt die Gewinner. Die erste Auflage 2017 gewann Osram-Chef Olaf Berlien, in der zweiten Runde 2018 siegte TUI-CEO Friedrich Joussen. Nun geht der Wettbewerb in die dritte Runde.

Enis Ersü erinnert sich noch gut daran, wie er im Handelsraum stand und die Glocke läuten durfte, mit der neue Unternehmen an der Frankfurter Börse begrüßt werden. Ein bisschen unwohl habe er sich gefühlt, sagt der 66-Jährige. Es war das Jahr 2000, und der Internethype war auf dem Höhepunkt angekommen. Reihenweise brachten Unternehmer ihre Firmen an die Börse, teilweise mit nicht viel mehr als einer Idee in der Tasche.

"Links und rechts von mir standen Gründer, die waren erst Anfang 30 und träumten von astronomischen Börsengewinnen", sagt Ersü. Er war da bereits 47 Jahre alt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...