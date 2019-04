Die OTI Greentech AG, ein an der Düsseldorfer Börse notierter internationaler Anbieter von chemischen Produkten und Dienstleistungen für industrielle Anwendungen, hat mit der Wolftank Adisa GmbH eine Vertriebsvereinbarung unterzeichnet. Die Wolftank Adisa GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Wolftank-Adisa Holding AG , einem an der Börse München und Wien notierten österreichischen Umwelttechnologiekonzern für Tanksysteme und Bodensanierung. Gemäß der Vereinbarung wurde Wolftank Adisa zum exklusiven Vertriebspartner für die innovative Produktreihe Ecosolut in ausgewählten europäischen Ländern sowie in China und Russland ernannt. Die Ecosolut-Produkte von OTI Greentech werden bei der Reinigung und ...

