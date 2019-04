Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SWUT: SW Umwelttechnik am 24.4. -3,78%, Volumen 136% normaler Tage , WPB: Wiener Privatbank am 24.4. -3,53%, Volumen 12% normaler Tage , PYT: Polytec am 24.4. -2,26%, Volumen 49% normaler Tage , AMAG: Amag am 24.4. 1,25%, Volumen 90% normaler Tage , WXF: Warimpex am 24.4. 1,56%, Volumen 216% normaler Tage , AGR: Agrana am 24.4. 2,23%, Volumen 68% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Agrana AGR 19.220 2.23% Warimpex WXF 1.300 1.56% Amag AMAG 32.300 1.25% Polytec PYT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...