Tagesausblick für 25.4.: DAX bei 12.300 Punkten. Bayer, Immo-Aktien und Amazon im Blick!

Die Aktienmärkte präsentierten sich heute recht unterschiedlich. Während der DAX heute von den starken Entwicklungen von SAP und Wirecard profitierte und sich an die Marke von 12.300 Punkte schob, gaben die Standardwerteindizes aus Frankreich und Italien, CAC40 und FTSE MIB30 heute etwas nach. Der EuroStoxx50 schloss wenig verändert bei 3.500 Punkten. Einer der Bremser war der schwache ifo-Index. Die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq-100 stagnierten zu Handelsbeginn im Bereich ihrer Allzeithochs. Der Dow Jones ist nur noch wenige Punkte entfernt.

Am Anleihe- und Edelmetallmarkt war eine gewisse Nervosität spürbar. So sackte die Rendite langfristiger Bundesanleihen heute unter die 0 Prozentmarke. Gold und Silber zeigten sich derweil wieder fester. Am Ölmarkt entspannte sich die Lage etwas und die Notierung für ein Barrel WTI gab um knapp ein Prozent auf 65,75 USD nach. Der Euro/USD-Wechselkurs setzte den Abwärtstrend fort und nimmt Kurs auf das Märztief von 1,118 USD.

Unternehmen im Fokus

SAP überraschte mit einer Anhebung der Jahresprognose. Anleger quittierten dies mit einem zweistelligen Kursplus. Zalando profitierte von guten Zahlen des Konkurrenten Boohoo. Die Aktie setzte sich damit oberhalb von EUR 40 fest. Immobilientitel wie Aroundtown, TAG Immobilien und Vonovia wurden von weiterhin niedrigen Zinsen und positiven Analystenkommentaren beflügelt. Dies bestätigt der Blick auf den FTSE EPRA/NAREIT Germany Net Total Return Index, der heute einen Rebound zeigt. Bayer wird morgen Zahlen zum abgelaufenen Quartal melden. Zudem steht die Hauptversammlung an. Die Investoren zeigten sich heute vorsichtig und drückten das Papier deutlich nach unten. Zu den schwächsten Werten im DAX zählten heute zudem die Chemie-Aktien BASF und Covestro sowie Autowerte wie BMW und VW. Beide Sektoren zeigten in den zurückliegenden Wochen Stärke. Heute gab es Gewinnmitnahmen. Im Ölsektor ist ein Bietergefecht um den Förderer Anadarko ausgebrochen. Dennoch präsentierten sich die Notierungen von Chevron, ExxonMobil und Total heute mehrheitlich leichter. SGL Carbon kippte heute unter die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie. Kommt nun ein Rücksetzer auf EUR 7. Juventus Turin tauchte unter das Märztief!

Morgen meldet aus Deutschland unter anderem Amadeus Fire, Bayer, Delivery Hero, Drägerwerk, Kion, Vossloh, Wacker Chemie und Wirecard Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Aus dem übrigen Europa veröffentlicht Anglo Amrican, Iberdrola, Nokia, PSA sowie Saint Gobin und aus den USA Amazon, Bristol Myers Squibb, Ford, Intel, Starbucks, T-Mobil US und Visa Daten zum zurückliegenden Geschäftsquartal.

Wichtige Termine

Japan - Zinsentscheid der Bank von Japan

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, März

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 20. April

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.300/12.440/12.480 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.840/12.000/12.200 Punkte

Der DAX erreichte die 138,2%-Retracementlinie von 12.300 Punkten. Hat der Index noch die Kraft, diese Marke zu überschreiten und auf 12.440/12.480 Punkten weiter zu laufen? Angesichts der jüngsten Rally ist aktuell mit einem Rücksetzer bis 12.200 zu rechnen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 08.03.2019 - 24.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.04.2014 - 24.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

