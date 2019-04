Start-ups machen manchmal Millionäre - doch vielen Gründern geht es nicht ums Geld. Immer öfter wollen sie lieber die Welt ein bisschen besser machen. Nun gibt es sogar eine "Kaderschmiede" für Sozialunternehmer.

Sebastian Stricker vom Berliner Start-up Share hat inzwischen millionenfach Mineralwasser und Flüssigseife verkauft, bei denen die Hilfe für Menschen in Not fester Bestandteil des Produkts ist. Steffen Preuss dachte an seine an Demenz erkrankte Großmutter, als er mit Freunden das inzwischen vielfach ausgezeichnete Start-up Ichó gründete. Und die Idee des Duisburger Frauenarztes Frank Hoffmann, das besonders ausgeprägte Tastvermögen blinder Frauen für die Brustkrebs-Früherkennung zu nutzen, macht inzwischen sogar Indien, Mexiko und Kolumbien Schule.

So verschieden ihre Projekte sind: Allen drei Unternehmern ist gemeinsam, dass es ihnen nicht allein ums Geld geht. Sie wollen die Welt ein bisschen besser machen und stehen damit nicht allein. In Deutschland gibt es Studien zufolge mehr als 1700 Sozialunternehmen.

"Das Potenzial dieser Sozialunternehmen ist gewaltig", urteilt Matthias Daub von der Unternehmensberatung McKinsey. Nach einer aktuellen Studie, die von McKinsey zusammen mit der gemeinnützigen Organisation Ashoka Deutschland erstellt wurde, bergen die von den Sozialunternehmen angetriebenen Innovationen ein Milliardenpotenzial.

Recht etabliert am Markt ist bereits das Start-up Share. Seit mehr als einem Jahr sind die Produkte des Berliner Unternehmens - vom Mineralwasser über Seife bis zum Nussriegel - in den Regalen zu finden. Das Besondere: Für jedes verkaufte Produkt wird einem Menschen mit einem gleichwertigen Produkt oder Service geholfen.Dadurch seien inzwischen 51 Brunnen gebaut, mehr als zwei Millionen Mahlzeiten verteilt und über 500.000 Seifen an Bedürftige ...

