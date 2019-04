SAP Aktie: Der nächste Rekord

SAP hat am Mittwoch einen gigantischen Gewinn eingefahren. Es ging um 10 % nach oben. Die Aktie hat den höchsten Punkt aller Zeiten erreicht und damit das Signal gesetzt, dass es jetzt schnell sehr viel weiter aufwärts gehen kann. Die Situation ist herausragend gut.

Gewinne, Gewinne, Gewinne

Dabei konnte die Aktie zuvor nur gut 3 % in einem Monat gewinnen. In drei Monaten ging es um insgesamt 11 % nach oben. In einem Jahr legte der Wert um 17 % zu und ... (Mark de Groot)

