Vancouver, Colombie-Britannique--(Newsfile Corp. - April 24, 2019) - MAX RESOURCE CORP. (TSXV: MXR) (OTC Pink: MXROF) (FSE: M1D1) (« MAX ou la Société »), faisant suite au communiqué de presse du 20 février 2019, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une convention d'achat d'actifs (la « Convention Achat Actifs ») avec Universal Copper Ltd. (TSX Venture: UNV) (« UNV ») et Gachala Columbia Corp., une filiale à part entière de MAX, stipulant que UNV acquerra un intérêt de 100% dans les 7 demandes de licence d'exploitation de minéraux, (les « Réclamations ») comprenant entre autre, le bloc nord du projet Gachala Copper de MAX, situé à 60 km à l'est de Bogota, en Colombie.

Selon les termes de la Convention Achat Actifs, MAX recevra 6 000 000 actions ordinaires d'UNV en contrepartie des Réclamations. La clôture de la Convention Achat Actifs est soumise aux conditions de clôture habituelles, incluant notamment l'obtention de l'approbation de tierce partie et des autorités de régulations ainsi que la réception d'un avis favorable et l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Une fois émises, les 6 000 000 actions ordinaires seront assujetties à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date émission.

À la clôture de la Convention Achat Actifs, UNV aura approximativement 41 977 275 actions ordinaires émises et en circulation. UNV prévoit que, suite à la transaction, MAX détiendra 14,3% du total des actions émises et en circulation et deviendra donc par le fait même, un initié de la Société.

À Propos de Max Resource Corp.

MAX est une société d'exploration minière axée sur le développement et l'acquisition de projets miniers en dans la riche couronne minérale de Colombie. La Société a mis en place des infrastructures d'exploration importante et obtenu le soutien de la communauté locale pour le projet de Choco Gold and Platinum, situé à 100 km au sud de Medellin, couvre le monde de la production d'or de 1,5M oz et de 1,0M oz de platine. Le second projet de la Société, le Gachala Copper, situé à 60 km à l'est de Bogota. La société est dirigée par une équipe de direction chevronnée qui a fait ses preuves en matière de découverte et d'exploration.

Source: R.J. Fletcher and Associates (2011) Review of Gold and Platinum Exploration and Production in Choco Province Colombia Part 3. Private Report for Condoto Platinum Ltd.)

MAX prévient les investisseurs qu'il n'a pas encore vérifié les informations historiques.

Pour plus d'informations visiter: https://www.maxresource.com/

Pour plus d'informations contacter:

Max Resource Corp.

Tim McNulty

E: info@maxresource.com

T: (604) 290-8100

Pour question en français Max Resource:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.ca

T: (888) 585-MARI

Tim Henneberry, PGeo (Colombie-Britannique), membre du conseil consultatif de Max Resource, est la personne qualifiée qui a examiné et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse au nom de la société.

Aucune bourse ni aucune autorité en matière de valeurs mobilières n'a examiné ou accepté la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué. À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines "informations prospectives" au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que "planifier", "s'attendre", "projeter", "avoir l'intention de", "croire", "anticiper", "estimer" et d'autres mots similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions "peut" ou "sera" se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives. y compris, sans toutefois s'y limiter, les retards ou les incertitudes concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans de commercialisation de UXD décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrits dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l'exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents que la société a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com.

