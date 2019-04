Die US-Demokraten verlangen von dem Frankfurter Institut Informationen über den US-Präsidenten. Nun soll die Deutsche Bank Unterlagen an die New Yorker Behörden übergeben haben.

Die Deutsche Bank hat einem Bericht des US-Senders CNN zufolge Finanzunterlagen von US-Präsident Donald Trump an die Strafverfolgungsbehörden in New York übergeben. Die Deutsche Bank machte auf Anfrage keine Angaben zu der Sache.

Die Bank hatte aber bereits zuvor im Grundsatz erklärt: "Wir bekennen uns zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...