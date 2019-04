Bern (ots) -



Die Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit dem Institutionellen

Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (InstA)

betrifft die Medizintechnikbranche direkt. Swiss Medtech empfiehlt

Schweizer Herstellern, in ihre Geschäftsüberlegungen auch das

Szenario miteinzubeziehen, wonach sie die Anforderungen eines

Drittstaates erfüllen müssen.



Der barrierefreie Zugang zum EU-Binnenmarkt kann nur mittels

Aktualisierung des Abkommens über die gegenseitige Anerkennung von

Konformitätsbewertungen (Mutual Recognition Agreement, MRA) zwischen

der Schweiz und der Europäischen Union erlangt werden. Die

Aktualisierung des MRA ist aufgrund der Rechtsunsicherheit im

Zusammenhang mit dem InstA nicht sichergestellt. Swiss Medtech

richtet sich heute mit einer Empfehlung an alle Schweizer

Medizinproduktehersteller.



Der Verband empfiehlt den Herstellern, in ihre

Geschäftsüberlegungen miteinzubeziehen, dass sie die Anforderungen

eines Drittstaates erfüllen müssen, um Produkte gemäss neuer

EU-Verordnung (Medical Device Regulation, MDR) in die EU exportieren

zu dürfen. Konkret heisst das, sie müssten einen Bevollmächtigten mit

Niederlassung im EU-Raum beauftragen und zudem alle Produktelabels

anpassen. «Je nach Komplexität und Umfang des Produktsortiments kann

die Erfüllung dieser beiden Anforderungen zwei Jahren dauern», sagt

Beat Vonlanthen, Präsident von Swiss Medtech.



In die Geschäftsüberlegungen gehört gemäss Verband zudem die

Möglichkeit, dass sich der Bundesrat im Verlaufe des Jahres 2019

grundsätzlich für das InstA ausspricht. Nach Aussagen der

EU-Kommission wäre damit die Voraussetzung für die Aktualisierung des

MRA erfüllt. Denkbar ist auch, dass der Brexit mit einem europaweiten

Versorgungsengpass einhergeht und Ausnahmeregelungen zur Anwendung

kommen.



«Der Entscheid, jetzt auf die Drittstaatanforderungen umzustellen

oder zuzuwarten, muss jedes Unternehmen selbst fällen. Als Verband

stehen wir beratend zur Seite», so Vonlanthen.



