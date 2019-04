Mohammad Dschawad Sarif hält es für möglich, dass Trump zu einer militärischen Auseinandersetzung mit dem Iran angestachelt werden könnte.

Irans Außenminister Mohammad Dschawad Sarif warnt US-Präsident Donald Trump davor, sich in einen militärischen Konflikt verwickeln zu lassen. Er glaube nicht, dass Trump einen Krieg wolle, sagte Sarif am Mittwoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters in New York. "Aber es ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...