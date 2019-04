Wer bei McDonald's vegan essen wollte, musste bislang Pommes bestellen. Der "Big Vegan TS" soll das ändern. Was der Fastfood-Riese für Veganer plant.

Angesichts des Trends zum Verzicht von tierischen Produkten steigt die Burgerkette McDonald's ins Geschäft mit veganen Produkten ein. Ende dieses Monats startet der Verkauf des "Big Vegan TS"-Burgers ohne tierische Zutaten, wie das Unternehmen mitteilte.

Statt Rindfleisch steckt zwischen den Brötchenhälften des Burgers ein Bratling aus Soja und Weizen, der zumindest optisch an Fleisch erinnert. Damit will der Fast-Food-Riese mehr Veganer in seine Restaurants locken. "Der ...

