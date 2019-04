Der US-Elektroautoproduzent schreibt wieder Verluste. Der Umsatz im ersten Quartal bricht um fast 40 Prozent ein. Die Anleger lässt das erstaunlich kalt. Sind die Märkte verrückt geworden?

Die Zahlen von Tesla fürs erste Quartal sehen schlecht aus: Ein Verlust von 702 Millionen Dollar, ein Umsatzeinbruch von fast 40 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2018 auf 4,5 Milliarden Dollar, das Finanzpolster auf 2,2 Milliarden Dollar abgeschmolzen. Nachdem Tesla dafür gefeiert worden war, im zweiten Halbjahr 2018 zwei profitable Quartale hintereinander erreicht zu haben, wird es wahrscheinlich im laufenden Quartal wieder Verluste geben. Erst in der zweiten Jahreshälfte wird wieder ein Gewinn erwartet.

Trotzdem bewegte sich die Tesla-Aktie im nachbörslichen Handel kaum. Zum einen ist bereits seit fast drei Wochen bekannt, dass Teslas Fahrzeug-Absatz im ersten Quartal um fast ein Drittel eingebrochen war, weil Autos verspätet ausgeliefert wurden und ein Akku-Engpass die Produktion behinderte. Am ersten März musste eine Anleihe in Höhe von 920 Millionen Dollar in bar zurückgezahlt werden, weil der Tesla Kurs zu niedrig stand, um sie in Aktien zu wandeln.

Diese schlechten Nachrichten waren bereits eingepreist, als Tesla-CEO Elon Musk und sein neuer Finanzchef Zachary Kirkhorn am Mittwochnachmittag kalifornischer Zeit die Zahlen des ersten Quartals präsentierten und den Geschäftsverlauf kommentierten. Seit Jahresanfang ist die Tesla-Aktie von 310 Dollar auf 258 Dollar gesunken.

Zum anderen geht es an der Börse hauptsächlich um künftige Erwartungen. Die Nachfrage nach dem Model 3, so versicherte Musk mehrfach, sei weiterhin stark - nicht nur im Heimatmarkt USA, sondern auch in den gerade erschlossenen Auslandsmärkten. In Norwegen und der Schweiz habe man gar Rekorde aufgestellt, was den Absatz eines Automodells betreffe. Er bekräftigte seine Prognose, in diesem Jahr zwischen 360.000 und 400.000 Fahrzeugen auszuliefern. "Die globale Expansion hat gerade erst begonnen", so Musk. Im nächsten Jahr käme noch die Gelände-Limousine Model Y hinzu, auch die Fertigung des Sattelzuges Semi wird vorbereitet.

Musk ist kein typischer Kapitalist

Der Tesla-Gründer bewies wieder einmal, dass er kein typischer Kapitalist ist. Befragt, warum er die Preise für das Model 3 gesenkt habe, wenn die Nachfrage doch so hoch sei, entgegnete ...

