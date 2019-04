Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Alphabet-A -0,83% auf 1260,05, davor 9 Tage im Plus (5,65% Zuwachs von 1202,69 auf 1270,59), Uniqa -0,94% auf 9,47, davor 9 Tage im Plus (4,65% Zuwachs von 9,13 auf 9,56), Alphabet -0,68% auf 1256, davor 9 Tage im Plus (5,62% Zuwachs von 1197,25 auf 1264,55), Gold +0,21% auf 1272,6, davor 9 Tage im Minus (-2,74% Verlust von 1305,78 auf 1269,98), Duerr -0,96% auf 41,2, davor 8 Tage im Plus (8,19% Zuwachs von 38,45 auf 41,6), DJ EURO STOXX 50 -0,03% auf 3502,63, davor 8 Tage im Plus (2,54% Zuwachs von 3417,22 auf 3503,85), BASF-1,77% auf 73,17, davor 8 Tage im Plus (8,41% Zuwachs von 68,71 auf 74,49), Sixt -2,81% auf 98,55, davor 8 Tage im Plus (11,92% Zuwachs von 90,6 auf 101,4), CAC 40 -0,28% auf 5576,06, davor 8 Tage im Plus (2,86% Zuwachs von 5436,42 ...

