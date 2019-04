Tagesgewinner war am Mittwoch SAP mit 12,55% auf 114,62 (448% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 15,35%) vor Wirecard mit 8,50% auf 134,00 (377% Vol.; 1W 9,39%) und Novartis mit 2,44% auf 79,82 (154% Vol.; 1W 1,37%). Die Tagesverlierer: YY Inc. mit -4,75% auf 83,96 (142% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,62%), Manz mit -3,26% auf 26,70 (107% Vol.; 1W -4,47%), Telekom Austria mit -3,07% auf 6,62 (88% Vol.; 1W -3,07%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (40745,04 Mio.), Glencore (17900,85) und Amazon (13980,83). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei SAP (448%), Wirecard (377%) und Rocket Internet (364%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Wirecard mit 35,35%, die beste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...