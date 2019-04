Der Zahlungsabwickler hat seine Jahreszahlen vorgelegt. Die Dividende wird leicht angehoben, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bleibt bestehen.

Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat am Donnerstagmorgen seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Das sind die wichtigsten Fakten.

Der

Konzerngewinn

lag mit 560,5 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr um 36,6 Prozent über dem Vorjahr. Es sind aber weniger als die 568,3 Millionen, die Ende Januar als vorläufige Zahl für 2018 gemeldet wurden. Die bei

Wirecard tendenziell spärliche Dividende

wird trotz des Gewinnanstiegs nur um zwei Cent von 0,18 auf 0,20 Euro je Aktie angehoben.Seine

Prognose

für das Ergebnis im Gesamtjahr 2019 hat der Dax-Neuling beibehalten. Es wird weiterhin ein Gewinn (Ebitda) in einer Bandbreite von 740 bis 800 Millionen Euro erwartet.Die Aktie liegt vorbörslich 0,7 Prozent im Plus.

Das fällt positiv auf

Wirecard ist weiterhin auf Wachstumskurs. Und unterscheidet sich in der Dimension von allen anderen Unternehmen im Dax. Ein Plus bei Umsatz und Gewinn von mehr als einem Drittel im Vergleich zum bereits starken Vorjahr ist unter den deutschen Top-30 ungewöhnlich. In diesen Dimensionen soll es weitergehen. Ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ist für das laufende Jahr in einer Spanne von 740 bis 800 Millionen Euro geplant. Es wäre ein Gewinnplus zwischen 32 und fast 43 Prozent im Vergleich zu 2018. Auffällig ist auch das Transaktionsvolumen, also all die Zahlungen, die weltweit über die Plattform von Wirecard abgewickelt wurden. Sie wuchsen im vergangenen Jahr um 37,3 Prozent auf 124,9 Milliarden Euro. Da der Trend zum bargeldlosen ...

