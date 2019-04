Der amerikanische Rüstungs- und Technologiekonzern Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, NYSE: LMT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 2,20 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Im September 2018 erhöhte der Konzern die Dividende um 10 Prozent. Es war die 18. jährliche Dividendenanhebung in ununterbrochener Folge. Aktionäre erhalten die Dividende für das zweite Quartal 2019 am 28. Juni ...

