++ Gemischte Reaktionen an der Wall Street ++ Bank of Canada gibt Zinserhöhungen auf ++ EURUSD auf 22-Monatstief ++ DE30 kann sich vorerst auf hohem Niveau halten ++Die US-Sitzung am Mittwoch war wenig spektakulär, da die Reaktionen auf weitere Unternehmensberichte für das erste Quartal gemischt waren und der Wirtschaftskalender keine interessanten Datenveröffentlichtungen anbot. Alle drei großen US-Aktienindizes schlossen im Vergleich zu ihren vortägigen Schlusskursen wenig verändert. Während der Asien-Sitzung war ein ähnliches Bild zu beobachten: Die Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft haben zwar seit Anfang des Jahres an den Aktienmärkten maßgeblich zu der beeindruckenden Rallye beigetragen, nun zweifeln die Anleger jedoch weitere Stimuli aus Peking an. Des Weiteren sagte Chinas Premierminister Li Keqiang, dass die Schwierigkeiten der chinesischen Wirtschaft ...

