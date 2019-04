Der seit Wochen unter Druck stehende Zahlungsdienstleister Wirecard hat auch im abgelaufenen Jahr seinen Gewinn deutlich steigern können. Unter dem Strich stand ein Nettoergebnis von 347,4 Millionen Euro und damit knapp 36 Prozent mehr, wie das Dax -0,08%-Unternehmen am Donnerstag in Aschheim bei München mitteilte. Die Wirecard-Aktie +4,33% legte im frühen Handel am stärksten aller 30 Dax-Werte zu.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...