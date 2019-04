Die Papiere des größten deutschen Geldhauses drehen nach den Berichten über ein Aus der Fusionsgespräche ins Plus. Anders fällt die Reaktion der Anleger bei der Commerzbank aus.

Die Aktien der Deutschen Bank sind nach Medienberichten über ein mögliches Scheitern der Fusionsgespräche mit der Commerzbank gestiegen. Die Aktie des größten deutschen Geldhauses, das bei einer Fusion der Käufer gewesen wäre, legte am Donnerstag um 1,2 Prozent zu und dämmte damit die Verluste der Vortage ein. Am Donnerstagmorgen war die Aktie im Minus in den Handel gestartet.

Anders sah es bei der Commerzbank aus: Die Papiere der teilverstaatlichten Bank, die im Falle eines Zusammenschlusses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...