Hier lebende Migranten helfen ihren Familien mit Geldtransfers in Milliardenhöhe. Umgekehrt überwiesen aber auch deutsche Auswanderer 2018 eine Rekordsumme in ihre Heimat. Doch sie machen das aus ganz anderen Gründen.

Seit dem 4. Februar steht Martin Webers Leben kopf. Wie Hunderte Kollegen verlor Weber, der eigentlich anders heißt, an jenem Montag seinen Job. Sein Arbeitgeber, die Fluggesellschaft Germania, meldete Insolvenz an. Nun hat der Pilot bei der türkischen Airline Pegasus angeheuert. Künftig wird Weber im Zwei-Wochen-Rhythmus in die Türkei pendeln, in Lira entlohnt - und damit zum Fall für Rainer Elsmann.

Elsmann leitet den Vertrieb von Dr-Walter. Das Versicherungsunternehmen aus Neunkirchen-Seelscheid bei Köln ist spezialisiert auf Deutsche, die beruflich ins Ausland ziehen. Es ist ein einträgliches Geschäft. Denn angesichts der Debatten um Willkommenskultur, Asyl und Integration gerät häufig aus dem Blick: Deutschland ist nicht nur eines der Hauptzielländer von Migranten aus aller Welt, sondern auch ein klassisches Auswanderungsland.

Deutlich wird das nicht zuletzt an einer Zahl, die die Weltbank Jahr für Jahr ermittelt. 17,4 Milliarden Dollar überwiesen ausgewanderte Deutsche 2018 in ihre Heimat, ergaben erste Schätzungen der Organisation mit Sitz in Washington. Das sind umgerechnet 15,5 Milliarden Euro - so viel wie nie.

Damit halten sich Geldtransfers von Aus- und Einwanderern der Weltbank zufolge in etwa die Waage. So schickten in Deutschland lebende Migranten 2017 - neuere Daten liegen noch nicht vor - rund 22 Milliarden Dollar (19,6 Milliarden Euro) in ihre Herkunftsländer. Die von der Bundesbank ermittelte Summe der Heimatüberweisungen aus Deutschland liegt mit 5,1 Milliarden Euro für 2018 deutlich darunter. Die Werte sind aber nicht vergleichbar, was im Wesentlichen statistische Gründe hat.

Die Bundesbank schätzt konservativ, weil Überweisungen in der Regel unter der Meldegrenze von 12.500 Euro liegen und die von ...

