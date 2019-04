++ Schwedische und türkische Zentralbanken geben geldpolitischen Entscheid bekannt ++ Vorläufige Daten zum US-Auftragseingang langlebiger Güter für März ++ Mehrere Unternehmensberichte aus den USA und Europa ++9:30 Uhr | Schweden | Zinsentscheid der Riksbank: Das schwedische Preiswachstum ist nach wie vor recht gering, sodass der Druck auf die Riksbank, die Geldpolitik weiter zu straffen, in letzter Zeit nachließ. Darüber hinaus ist die Geldpolitik in Schweden stark davon abhängig, was mit der Geldpolitik in der Eurozone geschieht. In diesem Bereich haben wir vor Kurzem eine dovische Botschaft der EZB erhalten, die besagt, dass sich die Zinsen zumindest bis zum Frühjahr 2020 nicht ändern dürften. Marktbasierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...