Über die Temporärarbeit wird kontrovers diskutiert und alle haben

vermeintlich eine Meinung. Zwei repräsentative Erhebungen des

gfs-zürich im Auftrag von swissstaffing bringen neue Fakten in die

Debatte: Jeder zweite Temporärarbeitende auf Feststellensuche hat

diese innerhalb von 24 Monaten nach Beginn seines ersten Einsatzes

gefunden. Und gut die Hälfte der ehemaligen Temporärarbeitenden, die

eine Feststelle haben, sind bei einem ihrer früheren Einsatzbetriebe

angestellt.



Ende 2018 hat das gfs-zürich im Auftrag von swissstaffing zwei

umfassende Befragungen durchgeführt: Teilgenommen haben einerseits

4153 Personen, die 2017 über einen Personaldienstleister temporär

gearbeitet haben, andererseits 687 Unternehmen mit und ohne

Temporärpersonal. Erste wichtige Erkenntnisse hat swissstaffing im

White Paper «Temporärarbeit zwischen Arbeitsmarktintegration und

Fachkräftemangel» festgehalten.



Integrationsfunktion



Temporärarbeit wird von Unternehmen häufig bei kurzfristigem

Personalbedarf genutzt. 82 Prozent der Betriebe greifen aus diesem

Grund auf Temporärarbeit zurück. Für Menschen ausserhalb des

Erwerbslebens ebnet dies den Weg zurück in die Arbeitswelt.

Einerseits ist der Wettbewerb um offene Vakanzen bei einer kurzen

Ausschreibungsphase geringer; andererseits sind die Hürden für eine

Temporäranstellung bei 42 Prozent der Unternehmen geringer als bei

einer Feststelle. «In den Betrieb integriert können

Temporärarbeitende mit ihrer Leistung und ihrer Persönlichkeit

überzeugen - ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurück in den

Arbeitsmarkt.» erklärt Myra Fischer-Rosinger, Direktorin von

swissstaffing. Die Zahlen bestätigen dies: 58 Prozent der

feststellensuchenden Fachkräfte und 53 Prozent der Hilfskräfte haben

innerhalb von 24 Monaten nach Beginn ihres Einsatzes eine solche

gefunden.



Fachkräftemangel



Die Kombination aus Flexibilität, Rekrutierungsknowhow und

Personalmanagement sorgt für einen wachsenden Anteil qualifizierter

Fachkräfte. 48 Prozent der befragten Temporärarbeitenden sind

Fachkräfte. Zählt man Akademiker und Kader dazu liegt der Anteil bei

57 Prozent. Hierbei sind Personaldienstleister wertvolle Unterstützer

für interne HR-Abteilungen. Aufgrund des allgemeinen

Arbeitskräftemangels ist es inzwischen genauso schwierig

Hilfsarbeitende (43 Prozent gemäss Befragung) zu rekrutieren.



Zukunft der Branche



Die Temporärbranche wird durch zwei Entwicklungen geprägt.

Temporärunternehmen werden einerseits zu ganzheitlich agierenden

Personaldienstleistern, die für Teile der Belegschaft die

vollständige HR-Verantwortung übernehmen. Andererseits entstehen

Plattformen wie Coople und Adia, die selbst Kurzeinsätze von wenigen

Stunden unter dem Dach der Temporärarbeit vermitteln. Damit gelingt

es diesen Unternehmen, Flexibilität mit der sozialen Absicherung der

Temporärarbeit zu verbinden. «Die hohen Anforderungen an eine

digitale Unterschrift im Personalverleih sind eine der grössten

Herausforderungen für die neuen Geschäftsmodelle» erläutert Marius

Osterfeld, Ökonom von swissstaffing. «Dennoch: Die Geschäftsfelder

Plattform-Arbeit und HR-Management versprechen in Zukunft grosses

Wachstumspotenzial für die Temporärbranche.»



