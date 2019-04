Wegen zu hoher Chlorid-Werte in der Pipeline "Dschruba" hat Polen die Annahme von Öl verweigert. Auch die Weiterleitung nach Deutschland ist gestoppt.

Polen verweigert wegen schlechter Qualität die Annahme von russischem Öl aus einer wichtigen Pipeline und beeinträchtigt damit auch die Versorgung in Deutschland. Die weißrussische Nachrichtenagentur Beta berichtete am Donnerstag, Polen nehme Öl aus der über weißrussisches Gebiet laufenden Röhre "Druschba" seit Mittwochabend nicht mehr ab. Grund sei ein zu hoher Anteil von organischem Chlorid in dem Rohstoff.

Fließt das Öl von Polen aus nicht mehr, gelangt es auch nicht weiter Richtung Westen. Händler großer Ölkonzerne, die Raffinerien in Deutschland haben, bestätigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...