Original-Research: Cassini Resources Ltd. - von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) Einstufung von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) zu Cassini Resources Ltd. Unternehmen: Cassini Resources Ltd. ISIN: AU000000CZI9 Anlass der Studie: Update zur Erstanalyse vom 25.04.2018 Letzte Ratingänderung: Analyst: Research Studie (Update) zu Cassini Resources Ltd. Der Fokus des australischen Explorations-und Entwicklungsunternehmens Cassini Resources Ltd. (ASX: CZI, FFM: ICR, ISIN: AU000000CZI9) liegt auf Basis- und Industriemetallen. Das Unternehmen besitzt mehrere Projekte in Westaustralien. Für das Hauptprojekt West Musgrave, einem der größten Nickel- und Kupfersulfid Entwicklungsprojekte Australiens, besteht eine Joint Venture Partnerschaft mit OZ Minerals. Eine Prefeasibility Studie hierfür wird für die Jahresmitte 2019 erwartet. Für das kommende Jahrzehnt werden weltweit jährliche Wachstumsraten von 40% für Elektroautos prognostiziert, was den Bedarf an Batteriemetallen spürbar ansteigen lassen wird. Darüber hinaus werden auch stationäre Energiespeichersysteme ständig weiterentwickelt. Cassini Resources verfügt in diesem Markt über aussichtsreiche Nickel- und Kupferprojekte in Australien. Eine bereits vorhandene JORC-konforme Ressourcenschätzung konnte ganz aktuell verbessert werden und die Fertigstellung der Prefeasibility Studie für das West Musgrave Projekt ist für Mitte 2019 angekündigt. Eine positive Scoping Studie liegt hierfür seit Ende 2017 vor. Das Projekt ist eine der größten Nickellagerstätten Australiens. Durch die Kooperation mit dem australischen Kupferproduzenten OZ Minerals existiert hierfür gegenwärtig außerdem eine Finanzierungssicherheit. Der mögliche Produktionsbeginn ist derzeit für das zweite Halbjahr 2022 vorgesehen. Spekulativ eingestellte Anleger können Einstiegschancen in die Aktie nach wie vor unter Berücksichtigung einer Haltedauer von etwa drei Jahren nutzen. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses Siehe: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/ Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17879.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.miningscout.de. Kontakt für Rückfragen hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) Schönböckener Str. 28D 23556 Lübeck / Germany Tel.: +49 451 98901748 Fax: +49 451 40 600 1306 Email: info@miningscout.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

April 25, 2019 05:22 ET (09:22 GMT)