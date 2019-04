Positive Entscheidung im DFL-Lizenzierungsverfahren DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Positive Entscheidung im DFL-Lizenzierungsverfahren 25.04.2019 / 12:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL) hat der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ihre Entscheidung mitgeteilt, dass sie die Kriterien zur Erteilung der Lizenz für die Spielzeit 2019/2020 in der 1. Bundesliga als gegeben ansieht. Die Lizenzerteilung erfolgte in Bezug auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - wie in den Vorjahren - ohne Bedingungen und/oder Auflagen. Dortmund, 25. April 2019 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH Kontakt: Dr. Robin Steden Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations 25.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Rheinlanddamm 207 - 209 44137 Dortmund Deutschland Telefon: 0231/ 90 20 - 2746 Fax: 0231/ 90 20 - 852746 E-Mail: aktie@bvb.de Internet: www.bvb.de/aktie // www.aktie.bvb.de ISIN: DE0005493092 WKN: 549309 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 803391 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 803391 25.04.2019 ISIN DE0005493092 AXC0172 2019-04-25/12:09