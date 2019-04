Bern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100067614 -



Die Heilsarmee Schweiz bietet in der Schweiz mit über 2'000

Mitarbeitenden zahlreiche Dienstleistungen in der Flüchtlingshilfe,

betreibt verschiedene Sozialinstitutionen und zahlreiche

Brockenstuben. Dass die Mitarbeitenden in der Verwaltung seit Anfang

Jahr produktiver und effizienter arbeiten können, verdanken sie der

Branchen-Softwarelösung für NPO und Verbände von Data Dynamic AG.



Die Leistungsvielfalt und die dezentrale Organisation der Stiftung

Heilsarmee Schweiz stellen hohe administrative Anforderungen. Dank

der Partnerschaft mit dem Softwareunternehmen Data Dynamic AG

arbeitet die Stiftung seit Anfang 2018 erfolgreich mit der zentralen

Businesssoftware MS Dynamic NAV. Sie erleichtert bereits zahlreichen

Schweizer Nonprofit-Organisationen und Verbänden die Arbeit, macht

sie effizienter und ebnet ihnen den Weg in die digitale Zukunft.



Ausgangslage



Die Heilsarmee Schweiz ist an über 180 Dienststellen tätig. Dort

wurde in der Vergangenheit in einer heterogenen Systemumgebung mit

unterschiedlichen ERP-Produkten gearbeitet. Die Folge: schwerfällige

administrative Prozesse und dezentral verteiltes Wissen erschwerten

die Administration und die interne Kommunikation. Ziel war es, ein

zentrales, alle Kernprozesse abdeckendes Gesamtsystem einzusetzen.

Auf der Suche nach einem geeigneten System reifte bereits in einer

frühen Konzeptphase die Erkenntnis, dass eine früher angedachte

Lösung nur mit enormem finanziellem Aufwand realisierbar wäre. In

einem neuen Evaluationsprozess setzte sich Data Dynamic AG mit ihrer

erprobten Branchenlösung für NPO und Verbände durch.



Projektziele



Die Stiftung Heilsarmee definierte folgende Projektziele:



- Ablösung der verschiedenen bestehenden ERP-Lösungen mit MS Dynamics

NAV

- Entwicklung eines zentralen Gesamtsystems für alle Kernprozesse

- Integration von 180 Dienststellen in 1 System.

- Vereinfachung der operativen Prozesse, zum Beispiel Import der

Finanzdaten aus externen Systemen

- Relevante Informationen wie Finanzabschlüsse, Kostenrechnung und

Fonds sind auf allen Ebenen effizient und sofort ersichtlich

- Geographische Abdeckung der Deutschschweiz und der Romandie

- Das Know-how ist auf mehrere Personen verteilt

- Manuelle Schnittstellen sind weitgehend automatisiert



Herausforderungen



- Die über 100 Mandanten sollen auf 10 Mandanten reduziert werden,

mit Abbildung der Dienststellen als zusätzliche Dimension innerhalb

eines Mandanten.

- Aus Benutzersicht soll die Wahl eines bestimmten Mandanten auch mit

der Wahl einer oder mehrerer Dienststellen verknüpft werden können.

- Die gesamten Funktionalitäten sind auch in französischer Sprache

verfügbar.

- Abbildung der Prozesse aus dem Bereich Migration



Zur Lösung dieser Problemstellung entwarf das Design-Team der Data

Dynamic AG einen Prototyp, der in Konzept-Workshops präsentiert, und,

zusammen mit dem Kernteam der Heilsarmee, verfeinert wurde.



Lösungsweg



In 34 teilprojektbezogenen Workshops erarbeiteten Teams der Data

Dynamic AG und der Heilsarmee Lösungen für über 500 Anforderungen.

Mittels Fit-/Gap-Analyse konnte nachgewiesen werden, dass zwei

Drittel der Anforderungen im Rahmen des Standards abgedeckt sind. Für

den Rest gab es detaillierte Lösungsvorschläge, für jedes Teilprojekt

detaillierte Spezifikationen. Übergreifenden Projektaspekte flossen

in ein Projektkonzept ein.



Projektvorgehen



Bereits eine Woche nach dem Go starteten die Umsetzungsarbeiten,

die Projektorganisation wurde aufgebaut. Allen Beteiligten war

wichtig, eine schlagkräftige Organisation zu etablieren - mit kleinen

Kernprojektteams pro Teilprojekt. Mit wöchentlichen Sprints

definierte man alle in der Folgewoche zu entwickelnden Funktionen und

Tests. So konnte Phase 1 der Grundentwicklung in drei Monaten

abgeschlossen werden. Nach jeder Grundentwicklungsphase folgten

umfangreiche Gesamttests im erweiterten Benutzerkreis. Damit gelang

es, die umfangreichen Schulungen rechtzeitig durchzuführen.



Die neue Lösung startete mit einem ersten Schritt am 1. Januar

2019 im Hauptquartier der Heilsarmee und bei ausgewählten

Pilotinstitutionen, darunter bei der grössten Institution in Genf.



«Mit Data Dynamic AG hatten und haben wir einen kompetenten und

erfahren Partner zur Seite, der uns mit Microsoft Dynamics NAV eine

ganz starke Softwarelösung entwickelt und implementiert. Die

um-fassenden Anforderungen der Heilsarmee wurden optimal umgesetzt,

die gesamte Organisation arbeitet effizienter. Für alle

Projektmitarbeitenden war es ein toller Erfolg, dass der produktive

Start im geplanten Umfang und rechtzeitig gelang.» Philip Bates,

Projektleiter, Stiftung Heilsarmee Schweiz



«Grosses gegenseitiges Vertrauen und hohe Kompetenz seitens der

Heilsarmee prägten die Zusammenarbeit von Beginn an. Auch in

hektischen Momenten fanden wir zusammen konstruktive Lösungen.

Entsprechend hoch war und ist die Motivation, für die Heilsarmee eine

gute, zukunftsorientierte Lösung zu erarbeiten und zeitgerecht

einzuführen.» Alexander Hulfeld, Mitglied Geschäftsleitung, Data

Dynamic AG



Stiftung Heilsarmee Schweiz



- Die Heilsarmee Schweiz gibt es seit 1882. Sie ist eine Kirche und

eine der grössten NPO der Schweiz. Sie beschäftigt über 2'000

Mitarbeitende.

- Die Heilsarmee Schweiz bildet mit Österreich und Ungarn ein

gemeinsames Territorium mit Hauptsitz in Bern.

- Das Angebot der Heilsarmee umfasst folgende Dienstleistungen:

- Kirchgemeinden. Über 60 Kirchgemeinden in der Deutsch- und

Westschweiz

- Soziale Institutionen. Mehr als 40 soziale Institutionen in der

Deutsch- und Westschweiz

- Migration. Führung mehrerer Asylzentren im Kanton Bern und

Betreuung von rund 3500 Flüchtlingen aus über 50 Herkunftsländern.

- Brocki. Heilsarmee brocki.ch bietet schweizweit (an 20

Standorten) mit ihrer Secondhandware eine Einkaufsalternative für

Alltagsgegenstände an.

- Internationale Entwicklung. Projekte in den Bereichen

Gesundheit, Bildung, Einkommensverbesserung und Korruptionsbekämpfung

in Asien, Afrika, Lateinamerika und der Karibik.



Data Dynamic AG



Data Dynamic AG ist eine bedeutende Schweizer Anbieterin von

Businesssoftware mit Standort in Bern. Fokussiert auf Microsoft

Dynamics NAV, entwickelt und implementiert das Unternehmen mit rund

50 Mitarbeitenden massgeschneiderte Branchenlösungen für das

Gesundheitswesen, für NPO's/Verbände und für weitere Branchen.



Originaltext: Data Dynamic AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067614

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067614.rss2



Pressekontakt:

- Alexander Hulfeld,

Mitglied Geschäftsleitung Data Dynamic AG,

Tel: +41 31 308 10 17,

Mobile: +41 79 244 24 03,

e-mail: hulfeld@ddag.ch



- Philip Bates,

Leiter Business Projekte, Stiftung Heilsarmee Schweiz,

Tel: 031 388 06 55,

e-mail: philip_bates@heilsarmee.ch