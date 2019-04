Mit der Software »Bildverortung 2019« von Weise Software lassen sich Fotos, Grafiken oder Bilder auf Lageplänen oder Grundrissen verorten, beschreiben, ausgeben und verwalten. Die im Plan verorteten Fotos können anschließend zusammen mit den Bildinformationen ausgedruckt oder als PDF-Dokument an die betreffenden Gewerke per E-Mail versandt werden. Baustellenfotos lassen sich dem jeweiligen Kamerastandort in wenigen Schritten zuweisen: Plan einlesen, Markierungen setzen, Foto und Kamerastandort auswählen, fertig! Die Bildverortung kann Pläne der Formate PDF, DXF, DWG, JPG, PNG sowie mit VVWCAD ein internes Datenformat von Weise Software für den Import von Fluchtplänen einlesen.

