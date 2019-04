Mit der Weiterentwicklung zu einer spartenorientierten Vertriebsorganisation will Kautex Maschinenbau, Bonn, seine Nähe zu den Kunden erhöhen. Der Hersteller von Extrusionsblasformmaschinen stärkt damit auch seine Position als Partner für die Entwicklung neuer Lösungen entlang der Produktions- und Wertschöpfungskette. Alain Cappelle ist bereits seit Oktober 2018 als Assistent der Geschäftsführung bei Kautex tätig. Zuvor war er neun Jahre in unterschiedlichen Funktionen im Energiegeschäft von Siemens tätig. Zuletzt leitete er dort ein internes Start-up zur Digitalisierung des Field Service. In seiner neuen Position als Sales Director Packaging verantwortet er ab dem 1. Mai 2019 die Planung, Steuerung und strategische Ausrichtung der weltweiten Vertriebsaktivitäten von Kautex Maschinenbau im Verpackungsbereich. Für Alain Cappelle ist dies eine willkommene Herausforderung. "Die Digitalisierung bietet uns enorme Möglichkeiten. Nicht nur bei der internen Effizienzsteigerung, sondern sie ermöglicht uns vor allem, für unsere Kunden neue Produkte, Services und Geschäftsmodelle zu entwickeln," so der 34-Jährige, der in Zusammenarbeit mit Andreas Lichtenauer den Vertrieb leitet. Lichtenauer ist neben dem Vertrieb als Managing Partner für den Bereich Kunden und Märkte verantwortlich und verfügt über langjährige Kontakte zu Automotive-Kunden. Neue Anforderungen verlangen Umdenken Veränderte Kunden- und Marktanforderungen verlangen im Maschinenbau ein Umdenken in vielen Bereichen, wie das Unternehmen erklärt. Die verschiedenen Sparten haben teilweise sehr spezifische Anforderungen an die Produktionsprozesse, die auch vom Vertrieb eine zunehmende Spezialisierung verlangen. Insbesondere im Verpackungsbereich registriert Kautex eine hohe Fragmentierung der Märkte sowie den Wunsch nach kürzeren Lieferzeiten und einem höheren Maß an Standardisierung. Themen wie Rückverfolgbarkeit (Tracebility) und Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) spielen eine immer größere Rolle. Materialkreisläufe optimieren Das Sammeln und Auswerten von Maschinen- und Produktionsdaten bietet dabei eine Basis, die Produktionsprozesse zunehmend zu automatisieren. Zudem erkennt das Unternehmen seine Verantwortung, das Recycling von Kunststoffen zu fördern und mit seinen Partnern an einer Optimierung der Materialkreisläufe zu arbeiten. Zurzeit entwickelt Kautex Maschinenbau für diese Bereiche neue Produktangebote zur Effizienzsteigerung und effektiveren Produktion mit Kreislaufmaterial.

