Luzern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100000088 -



Nach acht Jahren Krieg ist humanitäre Hilfe in und um Syrien

weiterhin überlebenswichtig. Caritas Schweiz hat in den letzten acht

Jahren über 40 Millionen Franken eingesetzt und investiert nun

vermehrt in Bildung und Einkommensförderung. Caritas sieht auch die

Schweiz in der Pflicht, ihr Engagement langfristig und strukturell

anzulegen. Der Bund soll die über die letzten Jahre bei der

Entwicklungszusammenarbeit eingesparten Mittel dafür einsetzen, den

Menschen in Syrien und den Nachbarländern Arbeit und Einkommen im

Baubereich zu bieten.



Nach acht Jahren Syrienkrieg vermindert sich die militärische

Aktivität in vielen Gebieten Syriens. Die Aufmerksamkeit der

Öffentlichkeit geht zurück. Dies lenkt von der weiterhin prekären

humanitären Lage ab. Das Land ist zerbombt, die Infrastruktur

zerstört, das staatliche Bildungswesen ist vielerorts

funktionsuntüchtig, es fehlt der Schutz vor Gewalt. Millionen

Menschen sind intern vertrieben. Innerhalb Syriens sind noch immer

11,7 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen.



Weiterhin halten sich mehr als fünf Millionen registrierte

Flüchtlinge aus Syrien in den Nachbarländern auf. Die

Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung und der Regierungen im Libanon

und in Jordanien verringert sich zunehmend, die Grenzen der

Belastbarkeit zeichnen sich ab und ein Kollaps der sozialen

Unterstützungssysteme wird befürchtet.



In diesem Licht erscheinen die Auswirkungen des Syrienkonflikts

auf die Schweiz als gering. Die Zahl der Asylgesuche ging in den

letzten zwei Jahren stark zurück, hauptsächlich aufgrund der

rigorosen Abschottung, welche die EU betreibt und die Schweiz

mitträgt. Asylgesuche von Syrerinnen und Syrern machen derzeit 9

Prozent aller Asylgesuche aus. Obwohl absehbar ist, dass die Menschen

für lange Zeit nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren können, enthält

die Schweiz ihnen den Flüchtlingsstatus vor und gewährt nur eine

vorläufige Aufnahme.



Die Hilfe der Caritas für syrische Kriegsvertriebene



Caritas Schweiz hat seit Ausbruch des Krieges humanitäre Projekte

in Syrien und in den Nachbarstaaten Libanon und Jordanien im Umfang

von 44 Millionen Franken realisiert. Zur Not- und Überlebenshilfe

kommen Bildungsmassnahmen zugunsten von Flüchtlingskindern sowie

Massnahmen zur Einkommensförderung und Schaffung von Lebensgrundlagen

dazu. Mit ihren Hilfsmassnahmen erreichte die Caritas seit 2012

insgesamt etwa 566 000 Personen. Caritas Schweiz plant nun geeignete

Ausbildungsprojekte, die Betroffene befähigen, ihre Wohnverhältnisse

zu verbessern und ihr eigenes Dach über dem Kopf instand zu setzen.



Die Verpflichtung für die Schweiz, mehr zu tun



Acht Jahre Syrienkrieg stellt auch die Schweiz vor die

Verpflichtung mehr zu tun, als punktuell Projekte der humanitären

Hilfe zu finanzieren. Um die Sozialhilfesysteme im Libanon und in

Jordanien vor dem Kollaps zu bewahren, muss die Schweiz einen

wesentlich höheren Beitrag in Form von Cash-Programmen leisten, damit

die enorm defizitären staatlichen Budgets entlastet werden. Auch

braucht es einen grossen Ausbau der Investitionen in die Grund- und

Berufsausbildung, da die Schulsysteme im Libanon und in Jordanien

völlig überlastet sind.



Um die Situation von syrischen Flüchtlingen in der Schweiz zu

verbessern, soll sich die Schweiz dafür engagieren, sichere

Fluchtwege zu schaffen und Länder wie den Libanon, die besonders

viele Geflüchtete beherbergen, zu entlasten. Der Bundesrat soll darum

die Zusagen für die Aufnahme von Resettlement-Flüchtlingen stark

erhöhen. Den 8000 Syrerinnen und Syrern, die mit dem Status einer

vorläufigen Aufnahme in der Schweiz leben, soll der Flüchtlingsstatus

zuerkannt werden.



Die Schweiz ist aber auch zu langfristiger und strukturell

angelegter Hilfe für Syrien aufgefordert. Millionen Gebäude müssen

neu gebaut werden. Volkswirtschaftlich wird der Baubereich in den

nächsten 25 Jahren der allerwichtigste Sektor sein. Hier wird es am

ehesten möglich sein, ein Einkommen zu erzielen. Es wird in Zukunft

Hunderttausende junger Arbeitskräfte brauchen, die über Fähigkeiten

in Bauberufen verfügen. Diese Chance muss genutzt werden.



Die Schweiz verfügt über grosses Wissen im Baubereich. Sie verfügt

über ausgezeichnete Ausbildungsstätten und über bewährte Lehrgänge.

Caritas fordert, dass die Schweiz sich in diesem Bereich mit jährlich

mindestens 20 Millionen Franken engagiert. Damit können Lehrkräfte

bezahlt und Ausbildungszentren eingerichtet werden. Die Schweiz soll

dazu eine Verpflichtung von mindestens 10 Jahren eingehen und

entsprechende Zusammenarbeitsverträge abschliessen. Es ist davon

auszugehen, dass auch Firmen des Bausektors für ein Engagement zu

gewinnen wären und die Fachausbildung personell und finanziell

unterstützen würden.



«Das Geld ist da, Herr Bundesrat Cassis. Jetzt können Sie

handeln.»



Caritas Schweiz hofft, dass Bundesrat Cassis diese Chance erkennt

und alles daransetzt, um mit einem Schweizer Ausbildungsprogramm für

Tätigkeiten vor Ort Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und den Menschen

auf Jahrzehnte hinaus gute wirtschaftliche Perspektiven zu

verschaffen. Geld dafür ist vorhanden. Die Ausgaben der Schweiz für

die öffentliche Entwicklungszusam-menarbeit sind in den letzten

Jahren laufend gesunken, im Flüchtlingsbereich um fast 400 Milli-onen

Franken. Caritas fordert Bundesrat Cassis auf, diese ungenutzten

Mittel beim Finanzdepar-tement einzufordern und sie vor Ort in

Syrien, im Libanon und in Jordanien, einzusetzen.



Originaltext: Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000088

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000088.rss2



Kontakt:

Hinweis an die Redaktionen:

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Stefan Gribi, Leiter Abteilung

Kommunikation, Tel 041 419 22 37, E-Mail sgribi@caritas.ch zur

Verfügung. Interviews mit Hugo Fasel und weiteren Caritas-Vertretern

sind möglich.

Unter dem Link www.caritas.ch/fotos finden sich Bilder in

Druckauflösung zum Download. Auf Anfrage stehen auch Videoaufnahmen

zur Verfügung.