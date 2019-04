Als Free Now will sich die Tochter von BMW und Daimler breiter aufstellen. Das Mietwagenangebot wird ausgebaut, der Verleih von E-Scooter integriert.

Der Taxi-Vermittler MyTaxi will sein Angebot an Fahrdiensten ausbauen. Mit dem zum Sommer geplanten Wechsel des Markennamens in Free Now wolle sich der Anbieter als Mobilitätsdienstleister aufstellen, kündigte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg an.

Die Taxi-App, über die Fahrgäste direkt ihre Fahrten buchen, war 2009 an den Start gegangen. Sie sei seit Februar Teil von Free Now, dem gemeinsamen Mobilitätsdienstleister der Autohersteller BMW und Daimler ...

