++ Schwächung südkoreanischer Importe könnte nichts Gutes für Welthandel bedeuten ++ Südkorea ist viertgrößter Export-Partner von China ++ Wirecard und Bayer führen Gewinne im DE30 an ++Die düstere Datenlage aus der südkoreanischen Wirtschaft, die uns über Nacht angeboten wurde, führte zur weiteren Besorgnis um die anhaltende globale Konjunkturabschwächung. Darüber hinaus könnte eine sinkende Nachfrage in Südkorea schlechte Zeiten für den Welthandel verheißen, da das Land zu den wichtigsten Exportzielen für China oder die USA gehört. Die gestiegenen Sorgen der Anleger führten dazu, dass die chinesischen Aktienindizes am Ende des Handels am Donnerstag deutlich nachgaben, wobei der Shanghai Composite um 2,4% und der Hang Seng um 1,4% sanken. Diese pessimistische Stimmung hat europäische Anleger dazu veranlasst ihre Wertpapierbestände abzubauen, weshalb der Beginn des heutigen Handels an den wichtigsten ...

