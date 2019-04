Der Geschäftsausblick des Zahlungsdienstleisters Wirecard sieht wieder einmal sehr gut aus. Doch neue Vorwürfe kratzen am Image - und was der gefeierte Deal mit Softbank wirklich taugt, muss sich erst noch zeigen.

Als Markus Braun den Konferenzraum betritt, versammeln sich gleich fünf Fotografen vor ihm und knipsen wild drauf los. Der Vorstandschef des Finanzdienstleisters Wirecard wirkt gelassen, mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. Die Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmens war sonst eher eine familiäre Veranstaltung. An diesem Donnerstag sitzen mehr als 40 Journalisten und Analysten im Raum. Der Vorstandschef sagt selbst, dass er so viel mediale Aufmerksamkeit gar nicht gewohnt sei.

Seit Ende Januar hat die britische Wirtschaftszeitung Financial Times (FT) immer wieder schwere Vorwürfe gegen Wirecard erhoben. Im Kern ging es um den Verdacht der Bilanzmanipulation bei einer Tochtergesellschaft in Asien. Von zweifelhaften Geschäftsbeziehungen und Scheinrechnungen war die Rede. Wirecard hatte die Vorwürfe im Kern stets bestritten, dennoch fiel der Aktienkurs nach den diversen Berichten mehrfach drastisch. Gleich zu Beginn der Veranstaltung ging Braun darauf ein. Diesen "Elefanten" wollte er erst einmal "aus dem Raum führen."

Er hielt fest: Die Geschäfte in Singapur seien untersucht worden. Sämtliche Vorwürfe gegen Mitarbeiter dort hätten sich jedoch in ihrer "strafrechtlichen Qualität nicht bewahrheitet." Es seien keine Anzeichen gefunden worden, dass Mitarbeiter dort vorsätzlich gehandelt hätten. Doch Braun sagt auch: Es seien Mängel in der buchhalterischen Qualität festgestellt worden - und zwar im Bereich der Erfassung.Solche Mängel dürften künftig natürlich nicht mehr vorkommen. Während Wirecard die Vorwürfe der FT bislang, vor allem in der Anfangsphase mehr oder weniger pauschal, bestritten hatte, räumt Braun diesmal also erstmals Fehler ein. Er verspricht, die Prozesse zu verbessern.

Der Vorstandschef spricht frei, ohne Manuskript. Er vermittelt den Eindruck, dass er sich durch die Affäre nicht vom Tagesgeschäft ablenken lässt. Und das läuft äußerst gut: Verglichen mit dem Vorjahr ist der Konzernumsatz 2018 um rund 35 Prozent auf zwei Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um etwa 37 Prozent auf rund 560 Millionen Euro. Im laufenden Jahr soll es weiter bergauf gehen. Braun kündigt ein EBITDA von mindestens 740 Millionen Euro an - also noch einmal etwa 30 Prozent mehr als in diesem Jahr.

Bislang konnte Braun noch in jedem Jahr beeindruckende Ergebnisse vorlegen. Die Geschichte von Wirecard gleicht einem Märchen. Das Unternehmen aus Aschheim bei München wickelt elektronische Zahlungen ab. Will etwa ein Einzelhändler wie Lidl seinen Online-Kunden verschiedene Bezahlmethoden etwa per Kreditkarte oder Paypal anbieten, dann implementieren Anbieter wie Wirecard diese Bezahlmethoden in den Shop. Wirecard stellt die Software und leitet die Bezahldaten weiter. Die zweite Säule von Wirecard ...

