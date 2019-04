"Elektrofahrzeuge mit bester CO2-Bilanz" - so eine Meldung von VW am Mittwoch. Demnach sei die Klimabilanz der "batteriebetriebenen E-Varianten" bei gleichen Modellen aktuell besser als die der Varianten mit Verbrennungsmotor. Und es gebe bei den Elektrofahrzeuge "weiteres hohes CO2-Einsparpotential in allen Phasen des Produktzyklus", so VW weiter. Interessanterweise thematisiert VW dabei auch das Thema Recyling, wo die Themen "Demontage und die Einsparmöglichkeiten durch Verwertung" beachtet ... (Peter Niedermeyer)

