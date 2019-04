Die österreichische Technologiegruppe Miba plant bis 2025 mehr als 100 Millionen Euro in den Auf- und Ausbau ihres E-Mobility-Geschäfts zu investieren.

Das kündigte Miba-CEO F. Peter Mitterbauer an. Diese Mittel sollen ins Personal, in Forschung und Entwicklung, in zusätzliche Produktionslinien für rein elektrisches wie auch für hybridelektrisches Fahren und in den Ausbau bestehender Standorte fließen.

Um in dem neuen Geschäftsfeld E-Mobility weiter zu wachsen, baut Miba am Standort Vorchdorf einen Miba E-Mobility Cluster auf. "Wir vernetzen dort unser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...