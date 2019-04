Die Bauweise des Deckels unterstützt das Ablaufen von Flüssigkeiten und schützt so Kabel und Leitungen vor äußeren Einflüssen wie Dreck und Feuchtigkeit. Gefertigt wird der rastbare Deckel in Breiten von 50 … 600 mm. Ab einer Breite von 400 mm haben die Deckel Quersicken, was die Stabilität erhöht. Zudem verhindert die besondere Ausformung der Quersicken die Wasserbildung auf der Oberfläche ...

